¡No se rinde! Eva Longoria vuelve a la televisión tras varios fracasos

A pesar del fracaso de sus dos últimas apuestas para la pequeña pantalla, 'Telenovela' y la recién cancelada 'Criadas y Malvadas', la hiperactiva Eva Longoria no está dispuesta a tomarse un descanso del medio que la vio triunfar con la inolvidable 'Mujeres Desesperadas' y por ello vuelve a la carga con una nueva ficción televisiva que acaba de ser adquirida por la cadena estadounidense NBC, como revela Deadline.

La serie en cuestión, creada por Lauren Iungerich y producida por Will Packer y la propia intérprete, se llama 'Big of Me' y narra la historia de dos mujeres que acaban entablando una extraña pero intensa amistad tras la muerte del que, en épocas diferentes, se entiende, fuera el marido de ambas. Esta no es ni mucho menos la primera aventura compartida por Iungerich y la popular actriz, ya que la productora de la texana, UnveliEVAble, ya se encargó en su momento de dar forma a otro proyecto del guionista: 'My Daughter's Quinceañera'.

Por el momento se desconoce cuándo los fans de Eva Longoria tendrán la oportunidad de ver el capítulo piloto de su próxima serie, aunque podrán consolarse con la inminente llegada de la tercera temporada de la exitosa 'Jane the Virgin', en la que la intérprete dirige a Gina Rodriguez en un episodio que, por si eso no fuera suficiente, también podría contar con el famoso matrimonio Estefan como invitados especiales. Sin embargo, las dos actrices mantienen a día de hoy un silencio sepulcral sobre la trama con el objetivo de sorprender a los espectadores, un secretismo que se refleja en sus redes sociales.

"Viernes por la noche con esta panda, dirigiendo 'Jane the Virgin'", escribió Eva en su perfil de Instagram junto a una foto en la que posa divertida junto a Gina Rodriguez y Jaime Camil.

Además de su exigente labor detrás de las cámaras, Eva Longoria se ha sumergido últimamente en otros proyectos alternativos que, a diferencia de sus series más recientes, parecen haber recibido una entusiasta acogida por parte del público: el lanzamiento de su primera colección de emoticonos, que incluye toda clase de símbolos que apelan directamente a la comunidad latina, así como la puesta a la venta de una extensa línea de vestidos y camisetas fiel a su sencillo pero elegante estilo.