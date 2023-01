¡No quiere perder la figura! Justin Bieber tendrá un gimnasio sobre ruedas en sus giras

El cantante Justin Bieber no tiene previsto descuidar su rutina de ejercicios durante su próxima gira de conciertos, que comenzará el próximo 9 de marzo en Seattle, por lo que ya ha hecho que le preparen su propio gimnasio sobre ruedas.

"Iré de gira con mi autobús. Es una experiencia diferente, no me molesta [viajar así]. Tengo un autobús-estudio y otro para entrenar, que es básicamente un gimnasio grande", aseguró el intérprete en el programa australiano 'The Kyle and Jackie O Show' de la emisora KIIS 106.5.

Además, también llevará consigo un medio-tubo, una estructura en forma de "u" usada en deportes como el skateboard, para poder practicar con su monopatín siempre que le apetezca.

Sin embargo, Justin reconoce que cuando está en la carretera suele relajarse ligeramente para poder disfrutar del momento.

"De gira soy más tolerante, puedo llevarme a mis amigos conmigo y hacer fiestas y dormir luego durante todo el día. Es mejor", confesó.

La dieta de Justin también cambia durante sus giras, en las que nunca puede faltar un aperitivo muy concreto en sus autobuses: las galletitas saladas.

"Me gustan las galletitas Ritz con mantequilla de cacahuete", reconoció.

Por: Bang Showbiz