No la olvida: Drake proclama su amor por Rihanna en pleno concierto

El rapero Drake no quiso dejar pasar la oportunidad de enviar una emotiva felicitación de cumpleaños a su buena amiga Rihanna, con la que ha mantenido una relación intermitente a lo largo de los últimos diez años, desde el escenario de su multitudinario concierto en Dublín (Irlanda), todo un gesto de consideración del que también se desprende que, a pesar de sus últimos desencuentros, el cariño que le profesa el intérprete sigue siendo tan intenso como el primer día.

"Hoy es el cumpleaños de alguien muy especial para mí, una persona por la que siento un gran amor y respeto. Así que, en lugar de cantarle el 'cumpleaños feliz', vamos a hacer algo diferente", aseguró el canadiense ante sus miles de seguidores, antes de rendir homenaje a su buena amiga, quien cumple 29 años, interpretando en solitario su último gran éxito juntos, el sencillo 'Work'.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que Drake confiesa abiertamente sus sentimientos hacia la diva de Barbados en la intimidad de un pabellón lleno de espectadores, un entorno en el que siempre se ha sentido especialmente cómodo a la hora de abrir su corazón y expresarse sobre ciertos aspectos de su ámbito más íntimo.

"Es la reina de todo, está claro. Si quieres que tu chica se sienta sexy, es tan fácil como poner cualquier canción de Riri", expresaba en uno de los últimos espectáculos que ofrecía en Londres.

Incluso cuando es consciente de que numerosas cámaras le están apuntando y de que la prensa no dudará en difundir posteriormente sus palabras, el famoso intérprete ha demostrado que no tiene reparo alguno a la hora de desahogarse sobre el vínculo tan particular que le ha unido durante años con la estrella del pop, a pesar de que en los últimos tiempos se le hayan atribuido mediáticos romances como el que habría vivido con la también cantante Jennifer Lopez.

"Estamos hablando de alguien de quien estoy enamorado desde que tenía 22 años. Es una de las mejores amigas que tengo en este mundo, y aunque es bastante más joven que yo, siempre la he admirado y he querido ser como ella. Es una leyenda viviente", le dedicaba poco antes de presentarle el premio honorífico en la pasada ceremonia de los MTV Video Music Awards.

Por: Bang Showbiz