"No he parado de escribir canciones de amor para Piqué": Shakira

Shakira no ha dejado en ningún momento de presumir del amor tan profundo que siente por el padre de su hijo, el futbolista Gerard Piqué, por lo que no sorprende que la diva colombiana esté obsesionada ahora con la idea de demostrarle lo mucho que le quiere a través de la mejor herramienta de todas: la música.

"En los últimos tres años no he parado de escribir canciones de amor para Gerard, pero siento que nunca son demasiadas. Creo que se merece al menos un millón de temas en los que exprese todo lo que siento por él y la felicidad que me brinda todos los días", confesó la intérprete al diario The Sun.

Pese a que su papel de mentora en la edición estadounidense de 'La Voz' le obliga a viajar regularmente a Los Ángeles, Shakira admite que no tiene ninguna intención de mover su residencia habitual fuera de Barcelona, la ciudad a la que se siente "encadenada" por la carrera profesional de su chico y, además, por un estilo de vida que le ofrece todo lo que puede desear.

"A veces es muy duro tener que separarte de tu familia por cuestiones de trabajo, sobre todo cuando eso implica largas estancias fuera de casa. Pero ahora mismo Gerard y yo estamos encadenados en Barcelona. Ahí estamos construyendo nuestra maravillosa vida y así será en el futuro. Los futbolistas son como los soldados, si están destinados en una ciudad, realmente no los puedes arrastrar contigo", explicó en la misma entrevista, antes de congratularse del "buen equipo" que forma con el defensa del FC Barcelona.

"Gerard ha cambiado por completo mi mentalidad. Siempre fui una persona muy independiente que se organizaba sin tener en cuenta a los demás. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo para todo y pensar en las consecuencias que las decisiones tienen para los que nos rodean. Él siempre ha estado pendiente de los que forman parte de su entorno porque en su profesión es imprescindible el trabajo en equipo, mientras que yo he sido tradicionalmente algo egocéntrica", añadió.

