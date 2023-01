"No estoy en la misma onda que la gente que me rodea": Liam Hemsworth

La fama que le ha hecho ganar su papel en la franquicia 'Los juegos del hambre' no ha conseguido que el actor Liam Hemsworth se libre de la sensación de que no encaja con los demás, la misma que le hizo sentirse un "inadaptado" en el instituto.

"Siempre he sentido que no estoy en la misma onda que la gente que me rodea, no sé si eso es algo bueno o malo. Soy bastante franco acerca de las cosas en las que creo y en el instituto me sentía un inadaptado en muchos sentidos, no sé cómo explicarlo. Soy alguien que siempre dice que deberías ser tú mismo y no conformarte con lo que la sociedad dice de ti: toma decisiones basándote en lo que piensas que es correcto, y no decisiones basadas en el miedo", explicó al periódico The Independent.

Liam sueña con poder utilizar algún día su fama para ayudar a su familia, tal y como hizo su hermano Chris Hemsworth , que utilizó el dinero que ganó gracias a su trabajo para pagar las deudas de su padre.

"Mi padre llamó a mi hermano Chris y le dijo: 'No sé cómo sentirme. Desde que me independicé he tenido deudas y pensaba que tendría que estar pagándolas hasta el día de mi muerte y que tendría que cargar con ese peso, y ahora ya no las tengo'. Ahora son muy felices y pueden pasar más tiempo con nosotros, me encantaría ser capaz de hacer algo como eso por mis padres", añadió.

Por: Bang Showbiz