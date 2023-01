Nikki Bella está convencida de que acabará reconciliándose con John Cena

Últimamente, la luchadora profesional Brie Bella aprovecha todas sus apariciones públicas para informar sobre la situación sentimental de su hermana Nikki Bella, que tras años de relación se separó del también luchador John Cena en abril, a pocos días de la que tendría que haber sido su boda.

En ocasiones anteriores, Brie ha asegurado que para ella lo más importante es la felicidad individual de uno y otro, pero ahora la deportista ha puesto énfasis en el hecho de que sigue existiendo mucho amor entre los dos ex tortolitos.

"Ellos siguen hablando, como cualquier pareja que rompe y que trata de hacer que funcione. No es que se odien o que ya no se quieran. Se quieren muchísimo. Se quieren tanto que quieren que funcione", explicó recientemente Brie en declaraciones a la revista People.

Ahora bien, el amor no parece suficiente para sacar adelante su relación. En su día, Nikki y John no supieron resolver sus diferencias, ya que ella no estaría supuestamente dispuesta a renunciar para siempre a la posibilidad de convertirse en madre, mientras que él no estaría preparado para ser papá.

"Hay muchas cosas que deben resolver antes. Estamos hablando de dos personas que ponen su carrera al centro de todo. El matrimonio hace que tomes perspectiva y te digas: 'Un segundo, ¿estamos preparados para esto?'. Es un paso muy grande y ellos no son el tipo de personas que se casan y se divorcian si no ha funcionado. Quieren que sea para siempre, y se lo tienen que pensar. Así que lo están hablando. Están intentando que funcione. Ya veremos", concluyó Brie.

