Nieves Álvarez no necesita pareja para ser feliz

La modelo Nieves Álvarez se encuentra actualmente en una de las etapas más estables y satisfactorias de su vida tanto en el plano personal como en el profesional, por lo que no entiende que en determinados sectores de la sociedad todavía exista la creencia -a su juicio, aún demasiado extendida- de que las mujeres no pueden alcanzar la plenitud si no se ven acompañadas de un hombre que les ayude a lidiar con los retos del día a día.

"No entiendo esa manía de mucha gente que piensa que las mujeres que estamos solas somos infelices. ¡Qué manía! Estuve años casada y ahora no lo estoy. Y te aseguro que me encuentro muy bien. Además soy muy exigente. Puedo parecer distante, pero de eso nada", reveló a Vanitatis la también presentadora de televisión a su paso por la gala de los premios Activia celebrada recientemente en Madrid.

A diferencia de lo que puedan opinar muchos, la que fuera estrella de las pasarelas e imagen de numerosas firmas de moda no podría sentirse más realizada al haber sido capaz de compaginar a la perfección sus compromisos profesionales con el cuidado y la educación de los tres hijos que comparte con su exmarido Marco Severini, del que se separó el año pasado tras más de una década de matrimonio.

"A veces me agobio y creo que no me da el día, pero al final siempre llego a hacerlo todo, como le sucede a todas las madres trabajadoras", apuntó en la misma conversación.

Fiel a su carácter emprendedor y aventurero, Nieves viajará próximamente a Perú por cuestiones de trabajo después de haber disfrutado de un verano lleno de alegrías y nuevos proyectos que la llevarán a diversificar aún más su ámbito profesional.

"El verano lo he pasado con muchas risas, amigos estupendos y con unas propuestas de trabajo muy buenas e interesantes. La semana que viene me voy a Perú", reveló. Por: Bang Showbiz