Niegan que el padre de Ariana Grande reprendiera a su novio por hacer un comentario sexual

Los fans de la cantante Ariana Grande no daban crédito a sus ojos al ver un comentario escrito supuestamente por el padre de la joven, Edward Butera, reprendiendo al novio de su famosa hija, el rapero Big Sean, por publicar en su cuenta de Instagram un comentario de tintes sexuales dirigido presumiblemente a la joven.

Sin embargo, el representante de Ariana ha querido aclarar la situación confirmando que la cuenta desde la que se envió el polémico mensaje no pertenece a Edward, sino a un impostor sin identificar, según informa el portal Refinery 29.

La noticia habrá supuesto sin duda todo un alivio para Big Sean al confirmar que su relación con su futuro suegro no se ha resentido por culpa de la imagen que compartió en su cuenta de Instagram la semana pasada junto a la frase "Le doy mi d... ¡Detroit!" en la que muchos interpretaron la última palabra como 'di**' ['po**a' en inglés], a lo que el 'supuesto' padre de Ariana no tardó en responder, desde una cuenta a nombre de Edward Butera:

"Espero que esa D sea en referencia a Detroit [ciudad de origen del rapero], Sean...".

Aunque es poco aficionado a hablar sobre su vida personal, Sean ha reconocido en el pasado que Ariana es la mujer con la que formará una familia el día de mañana.

"Nuestra relación es bastante seria. Pero no como para casarse ahora mismo", aseguraba el rapero en el programa 'Larry King Now', para reconocer justo después que sus planes de futuro incluyen en todo momento a Ariana: "Tío, ahora mismo no nos casaremos, pero eventualmente, el objetivo es tener hijos, sí".