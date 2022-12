Nicole Scherzinger, ¿una nueva aficionada al Olympiacos F.C.?

La cantante Nicole Scherzinger podría ser la última incorporación a las filas de WAGS, novias y mujeres de futbolistas, del Olympiacos F.C. por lo que se desprende de unas fotografías que acaban de salir a la luz, en las que se le ve besando al jugador suizo Pajtim Kasami durante sus vacaciones en Míkonos, Grecia. Sin embargo, los amigos de la estrella insisten en que por el momento no existe nada más que una bonita amistad entre Nicole y el deportista.

"Nicole ha organizado unas vacaciones de chicas para celebrar su cumpleaños. Él es un amigo de un amigo que también estaba en Míkonos", aseguró una fuente al periódico Daily Mirror.

Publicidad

Aunque Nicole parece haber rehecho su vida sentimental sin problema, continúa manteniendo una muy buena relación con su expareja, el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que no se olvidó de felicitarla este lunes por su 37 cumpleaños con un mensaje en el que le confesaba que no cambiaría ni uno solo de todos los momentos que compartieron juntos durante sus siete años de relación.

"Querida amiga, hemos compartido muchas cosas a través de los años, y no cambiaría ni una de ellas. Todas esas experiencias me han convertido en el hombre que me siento orgulloso de ser a día de hoy. Los recuerdos juntos no se borrarán aunque nos hagamos viejos y me siento muy agradecido por el tiempo que compartimos. Te deseo el más feliz de los cumpleaños y que Dios te siga bendiciendo en todo lo que hagas", escribía Lewis en su cuenta de Instagram.

Por Bang ShowBiz