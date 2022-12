Nicole Scherzinger combate el estrés con terapia telefónica

La que fuera vocalista del grupo femenino Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, tiene que lidiar regularmente con altos niveles de tensión y estrés en su vida cotidiana que, a su juicio, solo pueden ser controlados adecuadamente si se mantiene en contacto directo con su terapeuta de confianza, a quien llama frecuentemente por teléfono para compartir con ella aquellas situaciones de su día a día que la mantienen en un estado de preocupación.

"Hablo con ella bastantes veces por semana, pero quizá debería llamarla más a menudo incluso para asegurarme de que estoy bien. La verdad es que me tranquiliza y me relaja mucho tener una conversación con ella de vez en cuando, ya que me ayuda a ver todo desde una perspectiva diferente y a sacar de mi mente todo aquello que me agobia. Gracias a ella, sufro menos estrés del que tenía hace unos años", confesó al diario Daily Mirror.

La novia del piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton también acude regularmente a la iglesia para buscar inspiración en su vida espiritual y comunicarse personalmente con Dios, una especie de terapia alternativa que no solo se debe a su condición de católica devota, sino también a la comodidad que siente cada vez que se presenta en un templo al que no pueden acceder los fotógrafos.

"Ir a la iglesia es muy importante para mí, porque me sirve para analizar mi vida y reflexionar largo y tendido sobre cada detalle de lo que me rodea. Creo en la confesión como forma de redención y como el mejor recurso que tenemos para mejorar nuestra relación con Dios. Además, la paz y el sosiego que puedes encontrar en una iglesia es incomparable, sobre todo porque no hay fotógrafos a tu alrededor", aseveró.