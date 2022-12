Nicole Richie se deshace en elogios hacia su padre

El célebre cantante Lionel Richie no solo puede presumir a día de hoy de tener una de las carreras más longevas y prolíficas de la industria musical, sino también del sinfín de halagos que acaba de recibir de su famosa hija Nicole en su intento de explicar de dónde procede su particular sentido del humor. Con motivo de la promoción de su nuevo programa de telerrealidad, 'Candidly Nicole', la hija del veterano cantante no ha dudado en atribuir su afable carácter a la simpatía y a la eterna sonrisa que despliega su famoso progenitor en todo tipo de circunstancias.

"Mi padre y yo tenemos el mismo sentido del humor, y no sabes lo mucho que tengo que agradecerle por haberme transmitido esos rasgos de su personalidad. De él he aprendido a relativizar los problemas y a mirar al futuro con alegría y optimismo. Todo eso se refleja en los episodios de mi nuevo programa, mi padre aparece en varios de ellos y ahí mostraremos esa conexión tan especial que compartimos", afirmó Nicole al diario New York Daily News.

A pesar de haber tenido que compaginar el cuidado y la educación de Nicole con los entresijos de su exigente carrera musical, Lionel Richie siempre fue capaz de anteponer su hija a todo lo demás con el objetivo de que entre los dos existiera un vínculo más importante que el de la sangre -Lionel adoptó a Nicole cuando esta tenía 9 años-, lo que ahora explica que entre padre e hija exista un amor incondicional del que Nicole no duda en hablar con orgullo.

"Mi padre es la persona más importante de mi vida, aunque es verdad que ahora se sitúa en un segundo plano en comparación con mi marido [el cantante Joel Madden] y mis hijos. Pero la verdad es que jamás habría logrado todo lo que he conseguido en la vida si no fuera por su cariño, por su apoyo y por el hecho de que siempre se ha preocupado de mi bienestar. Es la persona con la que más cómoda me encuentro en cualquier situación, y me siento muy afortunada de tener un padre tan atento y responsable como el mío", apuntó en la misma conversación.