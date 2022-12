Nicole Richie reniega de su tatuaje adolescente

Con el paso del tiempo, Nicole Richie (32) ha sabido dejar atrás el carácter rebelde que la definía en sus años de adolescencia para convertirse en una madre responsable y en una persona que destila madurez por los cuatro costados, pero eso no significa que la artista haya podido desterrar de su vida algunas de las consecuencias de sus años más alocados, como demuestra el tatuaje que aún conserva en su muñeca derecha y en el que se puede leer la palabra 'Virgen'.

"Como mi signo del zodiaco es Virgo, cuando tenía 16 años pensé que podría diferenciarme del resto si en lugar de 'Virgo' me tatuaba la palabra 'Virgin' [Virgen]. Además el símbolo de Virgo es una virgen, así que todo encajaba", explicó la hija del cantante Lionel Riche en una entrevista a E! News.

La que fuera amiga inseparable de Paris Hilton y ahora icono de la moda más contemporánea -casada con el cantante Joel Madden y madre de los pequeños Harlow (6) y Sparrow (4)- tiene muy claro que el llamativo tatuaje puede generar malentendidos y alguna que otra situación incómoda para ella, pero lo cierto es que aún no ha decidido la manera más adecuada de deshacerse de él.

"Me da mucha vergüenza y estoy buscando el mejor método para hacerlo desaparecer", añadió Nicole antes de presentar algunas originales ideas para modificar el grabado de forma que no sea tan comprometedor. "Quizá podría añadirle una 'I' y una 'A' para que se convirtiera en la palabra 'Virginia'. Pero creo que nadie se va a creer que soy de allí, así que me da que estoy perdida", bromeó en la misma conversación.

Mientras se esfuerza por encontrar la vía menos dolorosa para borrar el pasado de su piel, Nicole Richie recuerda a la opinión pública que el paso del tiempo, sin embargo, no puede eliminar así como así los mensajes y comentarios que aparecen publicados en el universo de las redes sociales, avisando también a sus detractores de que nunca olvidará algunas de las ofensivas palabras que ha venido recibiendo últimamente en su cuenta de Twitter.

"Cada uno debe ser responsable de sus palabras, ya sea en Twitter, en internet o en la vida en general. Hay que tener cuidado con lo que se dice porque determinadas frases siempre se quedan grabadas y son un reflejo de lo que las personas aportan al mundo", concluyó.