Nicole Richie hace peligrar su reality al no exhibir a sus hijos en él

Tras los bajos resultados de audiencia obtenidos por su programa 'Candidly Nicole' en su estreno el mes pasado, la negativa de la diseñadora Nicole Richie a incluir a su marido Joel Madden y a sus hijos Harlow (6) y Sparrow (4) habría enfurecido a la cadena VH1, que esperaba poder atraer al público mostrando con más detalle la vida doméstica de la estrella televisiva.

"VH1 quería convertirse en el nuevo E!, y dependían del show de Nicole para dar la campanada y aumentar las audiencias. Pero el programa no va demasiado bien y están presionándola, así que ahora hay tensiones entre la cadena y ella. Nicole muestra tanto de su vida familiar como le resulta aceptable, pero ese no es el objetivo del programa", aseguró una fuente al periódico New York Post.

Publicidad

Sin embargo, y a pesar de estas especulaciones, la cadena lo ha negado todo.

"Nada podría estar más lejos de la realidad, Nicole ha sido una compañera muy valiosa en todo el proceso de 'Candidly Nicole'. Estamos encantados con su participación, que ha hecho aumentar la audiencia durante la emisión en un 50 por ciento en comparación con el año pasado, además de haber atraído a nuevos espectadores. Esperamos poder charlar con ella acerca del futuro de la serie muy pronto", declaró un portavoz de VH1.