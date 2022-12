Nicole Kidman se refugia en la escritura para superar la muerte de su padre

La actriz Nicole Kidman ha encontrado en la escritura un excelente medio para canalizar sus emociones tras la muerte de su padre, Anthony Kidman, el pasado mes de septiembre.

"Tengo dos guiones en proceso. He pasado unas semanas muy duras y en buena medida utilizo la escritura para expresarme. No sé si son buenos, pero sé que en ellos he encontrado consuelo", reveló la actriz a la revista Grazia.

Nicole afirma que la muerte de su padre le ha enseñado a "vivir el momento" y a no preocuparse tanto por las cosas.

"He vivido una tragedia que ha dejado a mi familia destrozada.Pero a mí me ha enseñado a vivir el momento porque nunca sabes cuándo puede ocurrir. Mi padre vivió así y sé que me habría dicho: 'Nicci, no te preocupes, sé feliz'. Era un gran psicólogo. Una persona generosa. Y ese es el legado que nos ha dejado a mi hermana y a mí. Es lo que trataremos de hacer siempre. Viviremos como lo hizo él. Tuve un padre increíble", declaró Nicole.