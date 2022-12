Nicole Kidman recupera sus rizos pelirrojos gracias a las vitaminas

La actriz Nicole Kidman quiere rememorar sus años de juventud recuperando la característica melena pelirroja que le ayudó a triunfar en la meca del cine y que, tras sufrir durante años por el castigo de los alisados y constantes tintes, puede volver ahora a lucir en todo su esplendor gracias a la magia de los suplementos vitamínicos.

Aunque es cierto que durante años Nicole estuvo bajo la sospecha de recurrir con demasiada frecuencia a la ayuda del bótox, en la actualidad parece haber dejado atrás ese tipo de hábitos para inclinarse por tratamientos de belleza menos agresivos y más naturales.

"Me he convertido en una fiel consumidora de las vitaminas para las uñas, el pelo y la piel de una compañía llamada Swisse, para la que actúo como embajadora global. Me las tomo religiosamente y han conseguido que mi pelo adquiera más cuerpo. Después de tener a mi bebé, mi melena se volvió muy frágil y fina. Antes solía tener una caballera fuerte, y ahora ha vuelto a su estado original", confesó a la edición británica de la revista InStyle.

Quizás debido al tiempo que le ocupa su papel como madre, la estrella apuesta en la actualidad por una imagen natural y trata de evitar las complicaciones a la hora de peinarse en su vida diaria.

"Ya casi nunca me aliso el pelo, dejo que se rice y no me importa si tiene un aspecto salvaje. Me ha costado cuarenta y tantos años, pero por fin he aceptado que soy rizosa. Mi hija más pequeña ha heredado mi misma melena, y le encanta cuando yo también llevo el pelo rizado, así que lo hago para complacerla", añadió.

Pese a que Nicole intenta llevar una vida lo más saludable posible, reconoce que en ocasiones no tiene más remedio que saltarse su estricta dieta cuando acompaña a su marido, el músico Keith Urban, en sus giras, aunque intenta compensar todos los excesos en cuanto vuelve a su hogar.

"Nunca me permito tomar comida basura más de cinco días seguidos, intento encontrar siempre el equilibrio. Si tenemos unos cuantos días poco saludables mientras viajamos en el autobús, lo compenso comiendo ensaladas y verduras cuando volvemos a casa", concluyó.