Nicole Kidman no se llama Nicole, sino Hokulani

La conocida actriz Nicole Kidman nació en la isla hawaiana de Oahu, lo que llevó a sus padres Janelle Ann y Anthony Kidman -de nacionalidad australiana- a ponerle un nombre típico del lugar: Hokulani. Tan sonoro es, que su marido desde hace ocho años, el músico Keith Urban, lo usa a menudo.

"Mi madre me puso Hokulani. Significa estrella celestial. Eso es algo que la gente no sabe. Bueno, Keith sí lo sabe. A veces me llama Hokulani", explicó a la edición británica de la revista InStyle.

Su exótica procedencia servía también a la actriz para engañar a sus amigos de infancia, algo en lo que ya empleaba sus habilidades interpretativas.

"Solía decir a mis compañeros de colegio que había nacido en la mismísima playa de Waikiki (Honolulú). La verdad es que nací en el hospital, pero sonaba bien y me creían", confesó.

Sin embargo, a pesar de haber nacido entre cuatro paredes y no en plena naturaleza, la actriz de 46 años y exmujer de Tom Cruise, ama la vida campestre por lo que adora vivir en Nashville (Tennessee, EEUU).

"Soy muy de campo en mi corazón. Necesito estar fuera, necesito simplicidad, encarar la vida con relajación. Necesito una comunidad, no una sensación de gran ciudad. Eso es con lo que crecí y eso es lo que prefiero", añadió.