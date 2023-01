Nicole Kidman: "Mis hijos no ven mis películas"

La actriz Nicole Kidman ha presumido en más de una ocasión del apoyo incondicional que le presta su marido, el cantante country Keith Urban, para que pueda afrontar con seguridad y confianza sus numerosos proyectos interpretativos, una actitud que parece contrastar con la indiferencia que sus cuatro hijos -Isabella y Connor, fruto de su fallida relación con Tom Cruise, y las pequeñas Sunday y Faith, de su actual matrimonio- dedican por lo general a la impecable trayectoria cinematográfica de su famosa madre.

"No, mis hijos no verán esta película", aseguró tajante a los reporteros que acudieron a la presentación de su película 'The Killing of a Sacred Deer' en el Festival de Cine de Cannes. "La verdad es que por lo general mis hijos no ven mis películas. Nuestra familia es prácticamente ajena a mi plano más creativo. De forma ocasional, hago algo para las más pequeñas si pueden venir a verme al set de rodaje. Hice [la película infantil] 'Paddington' por ellas. Pero la verdad es que no conocen demasiado bien lo que hacemos mi marido y yo", apuntó.

La decisión tomada por ella y por su esposo de definir una clara frontera entre su vida doméstica y su ámbito profesional le sirve, entre otras cosas, para poder desconectar por completo del trabajo cuando llega a casa y sacar el máximo partido a las satisfacciones de la convivencia familiar.

"Me siento afortunada en el sentido de que estoy casada con un músico, y por ello creo que nos resulta relativamente fácil compenetrarnos. Podemos cultivar nuestro lado artístico y creativo, al tiempo que disfrutamos de una vida familiar muy sólida", apuntó en la misma conversación.

En esta ocasión, sin embargo, la oscarizada estrella se ha visto obligada a pasar más tiempo del habitual fuera de casa en relación con los compromisos promocionales que le atan anualmente a Cannes, ya que a pesar de que su presencia en el certamen suele estar asegurada cada año, en la 70 edición del festival Nicole no presenta una, sino dos películas: la citada 'The Killing of a Sacred Deer' y 'How to Talk to Girls at Parties', la segunda de ellas fuera de competición.

