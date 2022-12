Nicole Kidman alcanza la felicidad plena

A juzgar por las palabras de Nicole Kidman, la actriz australiana se encuentra en un momento de su vida inigualable. Sobre todo por haber encontrado junto a su marido Keith Urban y sus hijas Sunday (6) y Faith (4) -Nicole también tiene otros dos hijos, Isabella y Connor, adoptados con Tom Cruise- la felicidad plena, algo que siempre había deseado pero que nunca había sabido cómo buscar.

"Tenemos una vida sencilla, cálida y tranquila. Creo que eso es algo que siempre he querido y he buscado, pero que nunca supe cómo encontrarlo. Y lo he encontrado ahora. Me río mucho más ahora. Soy más feliz", confesó al presentador Matt Lauer en 'Today Show'.

Pero la pareja no quiere compartir su felicidad con nadie más, al menos prefieren evitar fotografiarse con sus seguidores cuando se encuentran con sus hijos, porque creen que son muy pequeños todavía para entender el porqué de este interés.

"Nuestros hijos no entienden lo que hacemos por lo que se preguntan por qué un extraño quiere una fotografía nuestra. Es desconcertante para ellos", explicó la actriz.

A pesar de su éxito en Hollywood, Nicole sigue asombrada por lo lejos que ha llegado en la interpretación.

"Mi vida ha sido un trayecto extraordinario. Desde una niña que creció en Sídney y que veía la gala de los Óscar en televisión con siete años, hasta lo que he conseguido ahora... es algo extraordinario", añadió.