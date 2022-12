Nicolás Vallejo-Nágera demanda a Paulina Rubio por impedirle ver a su hijo

El exmarido de Paulina Rubio, Nicolás Vallejo-Nágera, ha demandado a la cantante ante el tribunal de familia de Miami por incumplir el acuerdo de visitas que ambos alcanzaron el pasado mes de noviembre, impidiéndole hablar con su hijo Andrea Nicolás durante 20 días, según informó el programa 'Suelta la Sopa' de la cadena Telemundo.

La chica dorada habría desobedecido las órdenes del coordinador de crianza de su pequeño asignado por el juez al llevarse a Nico a un viaje de más de 10 días -el tiempo máximo que el pequeño puede viajar según lo estipulado por el juez- a Quintana Roo, en México, a pesar de que se le denegó el permiso para hacerlo cuando lo solicitó.

Publicidad

Además, durante el tiempo que duró su escapada no habría permitido que su exmarido hablara por teléfono con el pequeño, ni siquiera a pesar de que le envió numerosos correos electrónicos advirtiéndola de que recurriría a la justicia si no rectificaba su comportamiento.

"Paulina, si sigues sin conectarme con Nico no tendré más remedio que ponerlo en conocimiento del juez, junto con todo lo que ha pasado desde que firmamos el divorcio, que no es poco. Como te he dicho, Nico se da cuenta de todo. Yo lo he conectado todos los días, te mando fotos de todo lo que hace y te dejo intimar con él: lo hago por él. Hazlo por él, es su derecho. Espero que me lo conectes hoy", se lee en uno de los correos electrónicos a los que ha tenido acceso el mencionado programa.

Ahora Colate acusa a Paulina de violar con conocimiento de causa lo estipulado en el acuerdo al que llegaron al finalizar su divorcio, sin considerar además las consecuencias negativas que pueden tener sobre su hijo sus acciones.

En los documentos presentados ante el tribunal, el empresario solicita que se sancione a su exmujer, que se le permita recuperar el tiempo de visitas perdido y que sea Paulina quien corra con los costes de representación de los abogados.

Publicidad

De esta forma, Colate ha reabierto la ardua batalla legal que le ha enfrentado con su exmujer desde que se separaran en 2012 y que parecía haber llegado a su fin cuando firmaron su divorcio hace cuatro meses al mismo tiempo que modificaban el plan de custodia de su hijo.

Los dos grandes cambios que se realizaron en aquel momento consistían en que, una vez que Andrea Nicolás cumpliera cinco años, su padre ya no se vería obligado a contratar los servicios de una niñera las 24 horas del día cuando estuviera con él. Además, a partir de los 12 años desaparecería el límite de diez horas al que actualmente tienen que limitarse sus viajes, una medida que según Colate dificulta enormemente que el niño viaje a España para visitar a su familia paterna.

Publicidad

Queda por ver qué sucede ahora con este acuerdo.