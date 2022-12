Nicki Minaj robaba pan para poder comer cuando era camarera

La cantante Nicki Minaj no olvida sus duros años de juventud en los que tenía que robar comida de los restaurantes donde trabajaba si quería comer.

"Cuando era camarera teníamos que robar pan, y eso es lo que comíamos", cuenta la rapera a sus bailarines en el nuevo documental de MTV 'My Time Again', que muestra momentos de la grabación de su último disco, 'The Pinkprint'.

Del mismo modo, Nicki explica la "montaña rusa emocional" que ha supuesto la grabación de su tercer álbum de estudio y cómo le ha costado asimilar la fama desde que alcanzara el éxito.

"Yo no sabía que este disco me llevaría por una montaña rusa emocional. Nadie puede estar preparado para este negocio. Hasta que no estás en él no te puedes hacer a la idea", explica la artista de 32 años.

Pero lejos de asustarse con la presión impuesta por la popularidad, Nicki cree necesario encararla y exigirse lo máximo posible, aunque ello implique "estallar".

"Las personas necesitan a veces obligarse a sí mismas hasta llegar a límites extremos. Si no llegas a estallar, nunca sabrás cuánta presión puedes soportar", afirma la rapera.