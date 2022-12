Nicki Minaj quiere casarse en la playa

Aunque la estrafalaria Nicki Minaj ni siquiera ha confirmado todavía que vaya a pasar próximamente por el altar con Safaree Samuels, su prometido desde hace 10 años, al menos la cantante no duda en revelar que la localización ideal para la boda de sus sueños se encontraría "definitivamente" en la orilla del mar.

"Me encantaría celebrar el día más importante de mi vida en la playa, eso lo tengo muy claro. No sé si en alguna isla desierta o en alguna zona algo más concurrida, pero definitivamente tiene que ser en la costa, ya que mi identidad caribeña me obliga a ello", reveló la intérprete a la revista In Touch Weekly.

Otro de los aspectos fundamentales en lo que respecta a la planificación de su enlace se encuentra en la elección de la ropa, por lo que no resulta extraño que la irreverente Nicki asegure que, al menos, protagonizará tres impresionantes cambios de vestuario durante la extravagante ceremonia matrimonial.

"Voy a presentarme ante mis amigos con 10 vestidos. Bueno, eso suena demasiado exagerado, así que vamos a decir que me cambiaré de ropa por lo menos tres veces. Me encantaría tener un vestido de princesita al principio y luego salir de nuevo a escena con algo más corto que me permita bailar. No he pensado en el tercer atuendo, pero me imagino que debería ser algo sexy y atrevido con lo que atraer todas las miradas", apuntó en la misma entrevista.