Nicki Minaj insinúa que ha terminado su relación con Meek Mill

La cantante Nicki Minaj ha dado a entender en sus redes sociales que su relación sentimental con el rapero Meek Mill habría llegado a su fin compartiendo un críptico mensaje en el que cita la canción 'Best Thing I Never Had' de Beyoncé, y con el que parece celebrar su ruptura.

"Gracias a Dios que lo estropeaste todo. Gracias a Dios que me libré de ti. Ya te he olvidado. Soy lo mejor que has tenido nunca", escribió la intérprete de 'Anaconda' en su cuenta de Instagram, una publicación que dio pie a que su pareja cerrara su propio perfil de la misma plataforma.

La posibilidad de que los dos artistas hayan decidido seguir caminos separados, y no aparentemente en términos cordiales, supondrá sin duda toda una sorpresa para sus fans, ya que el pasado fin de semana ambos fueron vistos juntos entrando en el club The Gold Room de Atlanta (Georgia). Poco después la propia Nicki se encargó de publicar una fotografía de ambos besándose, que no vaticinaba el amargo final que parece haber acabado teniendo su noviazgo.

La pareja comenzó su relación en 2015, y apenas unos meses más tarde ya comenzaron a circular rumores acerca de un posible compromiso después de que la artista fuera vista luciendo un impresionante anillo. Sin embargo, ella siempre aseguró que no tenía planes para pasar por el altar en un futuro inmediato, refiriéndose a su entonces aún novio como a "ese chico al que le gusto mucho".

Por: Bang Showbiz