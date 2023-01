Nicki Minaj acusa a Miley Cyrus de usar la cultura afroamericana en beneficio propio

La controvertida Nicki Minaj llamó a Miley Cyrus "zor*a" en los MTV Video Music Awards de este año y le recriminó que usara la cultura afroamericana para promocionar su carrera musical. La estrella del hip hop piensa que Cyrus no debería apropiarse de la cultura negra si no está dispuesta también a involucrarse en los problemas de las personas de color.

"La vi [a Miley] mirándome con mala cara y pensé '¿Qué coñ*?'. El hecho de que te sientas disgustada porque esté hablando sobre algo que afecta a las mujeres negras me hace pensar que tienes mucho morro. ¿Sales en vídeos con hombres negros y sacas a mujeres negras al escenario, pero no quieres saber cómo las mujeres negras se sienten acerca de algo tan importante? Venga ya, no puedes querer lo bueno sin soportar lo malo. Si quieres disfrutar de nuestra cultura y estilo de vida, estrechar lazos, bailar, divertirte y hacer 'twerk' con nosotros, deberías también querer saber qué es lo que nos afecta, nos preocupa, o creemos que es injusto. No deberías desear seguir desconociendo eso", declaró al periódico The New York Times.

Nicki ya tuvo problemas con Taylor Swift después de que la rapera se quedara fuera de la categoría al Mejor Vídeo del Año y sintiera que Taylor no la apoyaba.

La rapera dijo que hubiera sido nominada si fuera una "artista de otro tipo": "Las mujeres influyen mucho en la cultura pop pero raramente se les premia por ello", escribió en Twitter. Comentarios que Taylor, que había sido nominada en la categoría de Vídeo del Año, sintió que iban dirigidos a ella.

Posteriormente, Miley -que presentaba la ceremonia- recriminó a Nicki su tono "poco educado" y el hecho de estar siempre buscando "guerra".

"Lo que leí era muy Nicki Minaj, lo que significa, si conoces a Nicki Minaj, que no era muy amable. Es poco educado. Yo creo que hay una manera de hablar a las personas con franqueza y amor. No tienes por qué empezar esta guerra de estrella pop contra estrella pop. Eso hizo que la historia se convirtiera en la pelea de Nicki Minaj y Taylor, y no en lo que os hubiera gustado que hubiera sido".