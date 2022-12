Nick Loeb podría haber encontrado de nuevo el amor

Desde que pusiera fin a su compromiso con Sofía Vergara, el empresario Nick Loeb ha tenido que hacer frente a las noticias constantes de cómo su expareja rehacía su vida sentimental y finalmente se comprometía con el atractivo Joe Manganiello mientras él continuaba soltero, algo que podría haber cambiado a tenor de la romántica velada que compartió el pasado viernes con la actriz Katheryn Winnick en el hotel Sunset Tower de Los Ángeles, adonde ambos llegaron juntos en el Porsche blanco de ella, según informa el Daily Mail.

Aunque ninguno de los dos ha querido confirmar o desmentir todavía su supuesto romance, no cabe duda de que la guapa rubia -famosa por interpretar a una guerrera en la serie 'Vikingos'- se ajusta a los exigentes cánones en materia de mujeres de Nick.

"Soy bastante conservador, así que me gusta una mujer que se vista de manera clásica. Siempre me ha gustado una imagen clásica y elegante en la mujer", explicaba recientemente el empresario al periódico New York Post.

De confirmarse que ha iniciado una nueva relación, Nick podría pasar por fin página y aparcar en el pasado a Sofía, de quien asegura que ya se ha cansado de hablar seis meses después de decidir seguir caminos separados.

"Claro que estoy cansado de hablar de Sofía, sí. Escucha, hemos estado separados durante más de medio año. Así que creo que ya es hora de que todo el mundo siga adelante", declaraba recientemente a USA Today.