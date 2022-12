Nick Loeb intenta reconquistar a Sofía Vergara

Aunque su compromiso con la actriz Sofía Vergara llegó a su fin el pasado mes de mayo, el empresario Nick Loeb aún no está preparado para enterrar en el pasado su relación, por lo que no lo dudó ni un instante a la hora de desplazarse hasta Nueva Orleans el pasado fin de semana, donde la colombiana rueda estos días la comedia 'Don't Mess With Texas' junto a su amiga Reese Witherspoon.

"Nick dejó muy claro que iba a Nueva Orleans para reconquistar a Sofía. Pero la realidad es que no han vuelto juntos", aseguró una fuente a la sección Page Six del periódico New York Post.

Sin embargo, la breve escapada de Nick podría más bien deberse a sus compromisos con las fuerzas del orden de Luisiana -en su papel de oficial de policía reserva- que a un intento de reavivar la pasión que en su día caracterizase su relación con Sofía. Independientemente de cuáles sean los planes de futuro de la ahora expareja, el empresario sí que protagonizó un bonito reencuentro durante el fin de semana con Manolo, el hijo de 22 años de la intérprete, con el que aprovechó para ponerse al día mientras veían el partido de la sección colombiana en el Mundial de Fútbol.

"Es cierto que Nick no vio a Sofía, pero sí que fue a cenar con Manolo y vieron juntos el partido de la selección colombiana. La verdad es que Nick en ningún momento tuvo intención de verla, sus únicos planes eran pasar una velada con Manolo y su primo durante su tiempo libre", declaró otra fuente a la misma publicación.

Por su parte, Sofía continúa inmersa en el frenético rodaje de su nueva película, una ocupación que sin embargo no ha conseguido apartarla de las redes sociales, donde la colombiana mantiene un perfil muy activo. De hecho, la intérprete quiso aprovechar el altavoz que le proporcionan para lanzar un críptico mensaje tras la visita de Nick, con la intención quizás de zanjar las especulaciones en torno a una posible reconciliación.

"Nadie viene de camino para salvarte. Tu vida es cien por cien tu propia responsabilidad", declaró en las redes sociales, donde también ha compartido estos días una serie de sugerentes fotografías apoyando al combinado colombiano en el Mundial, un gesto que bien podría ir dirigido a Nick... para recordarle sus más que evidentes encantos.