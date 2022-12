Nick Jonas y Demi Lovato se van de bolos

Las ex estrellas Disney Nick Jonas y Demi Lovato comparten una estrecha amistad, por lo que no es extraño verles juntos. Aunque eso sí, siempre que quedan para jugar a los bolos, él acaba ganando.

"Generalmente vamos a la bolera. Yo tengo mi propia bola, zapatos y todo el equipo por lo que podría decirse que soy mejor. Y lo digo en serio. Lo que nos gusta es salir a dar una vuelta y escuchar música. Es bueno no tener una agenda solo dejarnos llevar", contaba Nick a la revista heat.

Está claro que a Nick le gusta estar rodeado de los que más quiere, como de sus hermanos Kevin y Joe, con los que a pesar de romper su grupo musical, Jonas Brothers, sigue estando muy unido.

"Tratamos de vernos tanto como podemos. Kevin está en Nueva Jersey con su mujer y su bebé, por lo que procuro ir a visitarles. Joe y yo nos vemos algo más en Los Ángeles. Estamos muy unidos", aseguró.

Aunque eso no ha evitado que en sus comienzos como cantante solista le resultara difícil trabajar sin ellos.

"Ha habido momentos en los que he tenido que acostumbrarme a ser solo yo. No diría que me sentí solo pero sí que es un gran reajuste. Además, en presentaciones en medios y cosas así solo estoy yo, ya no podemos repartir", concluyó el cantante.