Nick Jonas se siente lo suficientemente maduro y se quita el anillo de castidad

A pesar de que lleva 11 años luciendo un anillo de castidad, el cantante Nick Jonas (22) ha experimentado gran "crecimiento personal" en los últimos años, lo que ha llevado al joven, que mantiene un romance con la ex Miss Universo Olivia Culpo, a tomar la decisión de dejar de llevar el anillo que simbolizaba su deseo de permanecer virgen hasta el matrimonio, aunque eso no significa que haya perdido un ápice de su fe en Dios.

"Esta decisión es fruto de mi crecimiento personal, no es algo de lo que me vaya a arrepentir. Tengo que decidir qué cosas son más importantes para mí en este momento de mi vida. Eso es lo que realmente importa. En los últimos tiempos he vivido una intensa travesía espiritual y religiosa que me ha ayudado mucho a crecer como persona. Mi fe en Dios es muy fuerte y muy importante para mí. Eso es todo lo que debería importar. Crecí en un entorno muy religioso, y aún me gusta ir a la iglesia. Lo que importa es mi relación con Dios. Yo no juzgo a nadie ni quiero ser juzgado", contó al HuffPost Live.

En este sentido Nick sigue los pasos de su hermano Joe (25), quién también lució un anillo de castidad durante años, pero que el año pasado reveló que perdió la virginidad con 20 años.

"Hay un programa que llevan a cabo algunas iglesias llamado True Love Waits (El verdadero amor sabe esperar), en el que decides esperar hasta el matrimonio para tener sexo. Mi hermano Kevin y yo nos unimos, y después lo hizo Nick. Yo perdí la virginidad con 20 años. Hice otras cosas hasta entonces, pero con 20 años ya era sexualmente activo. Estoy contento por haber esperado a la persona correcta, porque de lo contrario podría echar la vista atrás y decir: 'Esa chica estaba como una pu*a cabra'. Me alegro de no haber seguido ese camino", señalaba a la revista Vulture.

Bang Showbiz.