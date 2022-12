Nick Jonas se identificaba con Zayn Malik en One Direction

El excomponente de Jonas Brothers entiende a la perfección la situación en la que se ha encontrado Zayn Malik en One Direction, ya que conoce de primera mano las presiones que se viven en una banda de éxito mundial.

"Hay mucha presión. Creo que mi situación era única, tenía a mi familia conmigo. Es un mundo muy duro, pero yo estaba agradecido de tener a mi familia y atravesar todo eso con ellos. Todo depende de cómo lo equilibres, tienes que lograr momentos de normalidad y calma dentro de esa locura", aseguró el cantante de 22 años a 'Entertainment Tonight', para luego referirse concretamente a los fans, Zayn y sus excompañeros de banda, Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne: "Lo siento por los fans, pero también entiendo totalmente lo que es la fama y por lo que [Zayn] estará pasando. Les deseo lo mejor a todos ellos".

Zayn reveló esta semana que había decidido dejar One Direction después de cinco años para vivir una vida "normal".

"Mi vida con One Direction ha sido mejor de lo que nunca hubiera podido imaginar. Pero tras cinco años, creo que es el momento adecuado para dejar la banda. Quiero disculparme con los fans si he decepcionado a alguno, pero tengo que hacer lo que me pide mi corazón. Lo dejo porque quiero ser un chico normal de 22 años capaz de relajarse y tener un tiempo para él fuera de la atención pública. Sé que tengo cuatro amigos para toda la vida: Louis, Liam, Harry y Niall. Sé que continuarán siendo el mejor grupo del mundo", afirmaba Zayn en un comunicado.

Bang Showbiz.