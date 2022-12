Nick Jonas quiere que la gente 'haga bebés' al ritmo de su música

Nada le haría más ilusión a Nick Jonas -excomponente del grupo Jonas Brothers- en materia profesional que conseguir que su música sea la banda sonora con la que sus fans conciban a sus futuros hijos.

"No me consta que haya sucedido ya, pero me encantaría que pasara. Me emocionaría mucho si la gente hiciera niños gracias a mi música. Estaría muy orgulloso, sería un honor", aseguró el cantante a la revista heat.

En un principio Nick -que ha apostado por un aspecto mucho más provocativo tras lanzar su carrera en solitario- no estaba seguro de cómo reaccionaría el público ante su nueva música de temática más adulta.

"El álbum mezcla canciones sobre cosas que son relevantes e importantes para mí, y en este punto de mi vida parte de eso tiene que ver con temas sugerentes. Me preocupaba bastante que la gente no acogiera bien lo que hago ahora, pero han conectado con eso muy rápido. Me siento muy afortunado", añadió Nick.

Siguiendo esa misma línea, Nick también ha protagonizado varias sesiones de fotos subidas de tono, aunque no tiene intención de que eso se convierta en algo habitual.

"Era muy consciente del hecho de que, si me desnudo a menudo, podría acabar siendo molesto. He intentado tenerlo muy en cuenta. No quiero que eso sea con lo que la gente me asocie cuando escuche mi nombre. Es solo una pieza del puzle, no su totalidad", concluyó.