Nick Jonas no está dispuesto a que su diabetes le 'detenga'

Además de cuidar su dieta para mantener su impresionante físico, el artista Nick Jonas tiene que comer pocos hidratos puesto que fue diagnosticado con diabetes tipo 1 hace diez años.

"Vivo una vida con pocos hidratos. Me gustaría poder estar comiendo tortitas todos los días. ¡Eso sería tan divertido! Cuando lo hago, son de trigo integral o alforfón", contó a Us Weekly.

Publicidad

A pesar de que la diabetes ya se ha convertido en parte de su día a día, cuando le diagnosticaron la enfermedad por primera vez el joven de 23 años quedó aterrorizado.

"Me dio mucho miedo. El paso inicial fue aprender lo máximo posible acerca de carbohidratos y consumo de azúcar, y cómo afectaría a mis niveles. He tenido un par de episodios diabéticos. El más recientemente ocurrió yendo a casa, de repente sentí cómo me bajaba el azúcar. Iba en un ascensor, afortunadamente con un amigo, cuando empecé a desmayarme. Fui a mi habitación y cogí algo de zumo y aperitivos para elevar mi nivel de azúcar. Podría haber sido terrible", confesó.

Pero Nick quiere que su vida continúe con la mayor normalidad posible y sin que la enfermedad le "detenga".

"Puede que tenga que tomar precauciones extra, como comprobar el azúcar en mi sangre, pero no dejaré que la diabetes me detenga".