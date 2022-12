Nick Jonas: 'Me gusta Kanye West porque habla sin tapujos'

Uno de los grandes ídolos musicales del cantante Nick Jonas es el rapero Kanye West, de quien admira su capacidad de "hablar sin tapujos" y con quien soñaría poder trabajar.

"[Me gustaría colaborar con] Kanye West. Le he visto un par de veces, es increíble. Me gusta el hecho de que habla sin tapujos", aseguraba a la revista Star.

Nick alcanzó la fama junto a sus hermanos Kevin y Joe gracias al grupo Jonas Brothers y aunque admite que su carrera en solitario es "dura" en ocasiones, cree que la disolución de la banda en 2013 fue lo correcto.

"Hay veces en las que echo de menos estar en la carretera con ellos. Estar solo yo es duro, pero siento que es lo correcto. Puede ser solitario. Necesitas encontrar la manera de que tus amigos vengan, y tomarte días libres", contaba Nick.

Además de esta colaboración de ensueño con el marido de Kim Kardashian, Nick no cierra la puerta a un posible trabajo con Ariana Grande.

"Escribimos un montón de canciones hace un par de años cuando por primera vez ella comenzó a hacer su álbum. Compusimos juntos entonces y nos lo pasamos genial. Tal vez haya una colaboración en algún lugar del camino", declaraba recientemente a ETonline.