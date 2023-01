Nick Jonas está convencido de haber visto ovnis

El cantante Nick Jonas está convencido de que hace ocho años vio tres ovnis desde el jardín trasero de su casa de Los Ángeles (California) y desde entonces vive a la espera de realizar otro avistamiento.

"Probablemente fue hace unos ocho años, estaba en el jardín trasero de mi casa de Los Ángeles. Miré al cielo y vi tres platillos voladores. Me giré hacia mi amigo y le pregunté: '¿Estás viendo lo mismo que yo o es que me estoy volviendo loco?'. Él también vio lo mismo que yo", reveló el intérprete en el programa 'This Morning' de la cadena británica ITV.

Nick está convencido de que lo que vio no fue producto de su imaginación porque varias personas también se percataron de la presencia en el cielo de los objetos no identificados.

"Me conecté a Internet y vi que dos semanas antes había habido tres avistamientos idénticos. Estábamos mi amigo, yo y otras personas de Los Ángeles: todos lo vimos", aseguró Nick, que a pesar de haberse asustado en un primer momento al contemplar los tres platillos voladores, quiere volver a repetir la experiencia: "A mí esas luces me pusieron los pelos de punta pero en el buen sentido, así que tengo muchas ganas de volver a Los Ángeles. Salgo para allí en un par de horas y voy a intentar ver otro ovni".