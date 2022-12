Nick Jonas es 'feliz' disfrutando de su soltería

Después de haber finalizado recientemente su relación con Miss Universo 2012, Olivia Culpo, el cantante Nick Jonas está "feliz" y disfrutando de su soltería.

"Más que nada estoy muy feliz de estar soltero ahora mismo. Me siento bien estando solo", confesó el artista en BBC Radio 1.

A pesar de que el cantante no está actualmente buscando nueva novia, no tendría difícil encontrar pareja, ya que su gusto es muy variado.

"No tengo un tipo, me gustan de muchas maneras. No hay homogeneidad en cuanto a la gente a la que me siento atraído", explicó.

Otro de los cambios recientes en la vida del artista ha sido su domicilio, tras vender su mansión de Hollywood Hills a principios de año. Sin embargo, eso no ha terminado de animarle a cambiar de país de residencia.

"Lo he pensado muchas veces [mudarme a Londres]. Después de hacer 'Los miserables' aquí la verdad es que vi unas cuantas casas, pero me parecieron muy caras, así que no compré nada. Pero en algún momento me encantaría vivir aquí y pasar un poco más de tiempo aquí. He estado en un par de ciudades, Manchester y Liverpool, pero en realidad me encantaría irme al campo, a una casa de campo", confesó.