Nick Jonas confirma que perdió su codiciada virginidad

El cantante Nick Jonas, lució hasta el pasado mes de septiembre un anillo de pureza que simbolizaba su compromiso a no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, sin embargo ahora, el integrante de los Jonas Brothers -banda que formó con sus hermanos Joe (25) y Kevin (27) cuando contaba con 12 años-, ha reconocido ser un "adulto en todos los sentidos".

"¿Si todavía soy virgen? No. Soy adulto a todos los niveles y me siento muy cómodo siendo quien soy", reveló a la presentadora Wendy Williams.

A pesar de todo Nick -quien mantiene en la actualidad una relación con la modelo Olivia Culpo- no se "arrepiente" de haber llevado el anillo de pureza, ya que cree que en aquel momento se trataba de algo importante para él porque formaba parte de su "sistema de creencias".

"No me arrepiento de haberlo llevado. Fue una parte importante de mi infancia. Cuando crecí me di cuenta en cierto modo de qué era lo realmente importante para mí, y creé mi propio sistema de creencias, algo que nos pasa a todos al crecer. Me siento cómodo conmigo mismo y con lo que creo", añadió.

El cantante se siente muy feliz al lado de su novia, ex Miss Universo 2012, con quien comenzó a salir hace un año y medio.

"Estamos muy felices y estamos disfrutando del momento", concluyó.

Al igual que Nick, Joe Jonas admitió tras la separación de la banda el año pasado haber perdido la virginidad a los 20 años, siendo Kevin el único capaz de esperar hasta su matrimonio con Danielle en 2009 -fruto del cual nació su hija Alena (9 meses)- para mantener relaciones sexuales.

Por: Bang Showbiz