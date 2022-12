Nick Jonas aún está adaptándose a la vida de soltero

Aunque al cantante Nick Jonas le está resultando muy "interesante" ser de nuevo un hombre soltero tras concluir su relación con la ex Miss Universo Olivia Culpo el pasado mes de junio, reconoce que todavía está adaptándose a su vida en solitario.

"Es interesante. Todavía estoy adaptándome, acostumbrarme a hacer mi vida por mi cuenta es algo interesante. Me encuentro en un buen lugar porque soy joven pero maduro, y puedo hacer lo que necesito ahora mismo", confiesa el intérprete en la revista Adon. Nick está aprovechando ahora para invertir su tiempo libre en el sello discográfico que ha creado junto a su gran amiga Demi Lovato: Safehouse Records.

"Demi y yo somos amigos desde hace tiempo. Tenemos el mismo mánager y solíamos hablar de nuestro deseo de crear un ambiente para los artistas en el que todos pudiésemos crear con libertad y sentirnos protegidos los unos por los otros y por la gente con la que trabajamos. Así que la idea final fue lanzar Safehouse. Es un sello discográfico y una compañía publicitaria", añade.

En lo que respecta a volver a encontrar de nuevo el amor, por el momento Nick no está interesado en embarcarse en una nueva relación, aunque de estarlo no tendría difícil encontrar pareja, ya que su gusto es muy variado.

"No tengo un tipo [de mujer], me gustan de muchas maneras. No hay homogeneidad en cuanto a la gente por la que me siento atraído", confesaba el artista en BBC Radio 1.