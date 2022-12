Nick Gordon ya no podrá entrar en la casa que compartía con Bobbi Kristina Brown

La familia de Bobbi Kristina Brown, quien continúa ingresada en coma en el Hospital Universitario de Emory en Atlanta después de que el pasado 31 de enero fuera encontrada inconsciente en la bañera de su casa, no quiere que Nick Gordon vuelva a pisar la vivienda que compartía con la hija de la fallecida Whitney Houston.

"Nick sabe que la casa ya no está disponible para él y que no puede volver a vivir allí ni alojarse. Además, ya se están tomando precauciones por si intenta volver a entrar en la propiedad. Se han cambiado las cerraduras y como es una comunidad privada, la seguridad de la zona ya ha sido informada de que no deben dejar entrar a Nick a ninguna parte. Si le ven por la urbanización o cerca de la casa, se tomarán estrictas medidas y se llamará a la policía inmediatamente para que le denuncien por entrar sin autorización", reveló una fuente a RadarOnline.com

A pesar de que son muchos los que desconfían de Nick, él sigue pidiendo en las redes sociales que recen por Bobbi e incluso ha llegado a exhibir en su brazo un tatuaje con el nombre de la joven.

"Gracias por todas vuestras oraciones. Ella es una persona fuerte y saldrá adelante. Seguid rezando por ella", tuiteó Nick.