Nick Gordon estuvo con Whitney Houston en el momento de su muerte

El novio de Bobbi Kristina Brown, Nick Gordon, continúa echándose la "culpa" por no haber podido salvar la vida de Whitney Houston tras haber sido encontrada inconsciente en la bañera hace tres años. La madre del joven -quien ha entrado en rehabilitación para vigilar su estado mental después de mostrar una conducta errática a raíz del ingreso en el hospital de Bobbi Kristina- lo contaba así al Dr. Phil McGraw, presentador del programa 'Dr. Phil': "Mientras estamos aquí sentados, la vida de mi hijo pende de un hilo. Cuando encontraron a Whitney, él le practicó los primeros auxilios y me llamó estando frente a ella diciendo: 'Mamá, ¿por qué no pude hacerlo? No pude hacer que el aire entrara en sus pulmones'. Nunca le abandonará la culpa".

Las declaraciones de Michelle contradicen el informe de la autopsia, que aseguraba que el asistente y guardaespaldas de la cantante sacó su cuerpo de la bañera y pidió que el hotel llamara a los servicios de emergencia.

Publicidad

La prohibición de Bobby Brown a Nick de visitar a Bobbi Kristina -quien, como su madre, fue encontrada inconsciente en la bañera- habría conducido al joven a un "punto de ruptura".

"Nicholas está en un punto de ruptura. No puede estar mucho más sin ver a Krissi. Se culpa a sí mismo", afirmó Michelle.

Dr Phil voló a Atlanta el pasado miércoles para ver a Nick después de que su familia le rogara que les ayudara tras asustarse al ver los recientes tuits del joven, quien parecía estar teniendo un comportamiento suicida.

El programa se podrá ver el 11 de marzo.