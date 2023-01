Nick Cannon no volverá a casarse tras su divorcio de Mariah Carey

A diferencia de su exmujer Mariah Carey, quien al poco de concluir su divorcio inició una relación sentimental con el millonario australiano James Packer, a la que siguió un breve compromiso que no acabó en boda, el rapero y presentador Nick Cannon siempre sostuvo que el fracaso de su matrimonio con la cantante le había dejado demasiado "devastado" como para plantearse rehacer su vida a nivel sentimental en un futuro inmediato.

Ahora, tres años después de su separación, él sigue sosteniendo que no tiene ninguna intención de volver a pasar por el altar, aunque en la actualidad justifica esa decisión alegando que la institución del matrimonio no está hecha a su medida en lugar de atribuirla a un corazón roto.

Publicidad

"Tengo una teoría: si no eres bueno en algo, por qué seguir cagán**la. Así que mi teoría acerca de las relaciones es que sería mucho mejor para mí que me concentrara en mejorar como persona y como amigo, en lugar de precipitarme e iniciar algo nuevo, y convertirme en el responsable de la felicidad de otra persona", ha divagado durante su intervención en el programa 'The Talk', en el que ha dejado claro que por el momento su carrera y su papel de padre son sus principales prioridades.

"Me parece que aún me queda mucho por hacer y estoy concentrado al máximo en mis niños, y no puedo comprometerme con nada más allá de eso".

¿Acuerdo financiero? Con esta suma Mariah Carey finaliza su compromiso

Lo que sí que no descarta Cannon, que este mismo año repitió experiencia en la paternidad junto a su ya exnovia Brittany Bell, es tener más hijos.

Publicidad

"Me encantaría, a quién no le gustan los críos. Creo que ese en nuestro objetivo: reproducirnos y multiplicarnos", ha bromeado. "Me gustaría mucho, la verdad, pero no está entre mis objetivos ahora mismo. Tengo tres a los que criar, pero puede que más adelante".

Por: Bang Showbiz

Publicidad

Mira también:

¡Atención mujeres! Así luce en la actualidad el ‘hombre más lindo del mundo’

Publicidad

¡Qué susto! Puente colgante de cristal se rompe bajo los pies de un turista