Nick Cannon no está listo para retomar su vida sentimental

Pese a los rumores que le relacionaban con la modelo Amber Rose, el rapero Nick Cannon todavía no se siente preparado para intentar rehacer su vida sentimental tras poner punto final a su matrimonio de seis años con Mariah Carey el pasado verano.

"Ahora mismo ni siquiera podría decirte cuál es la mujer perfecta para mí. Esa una pregunta difícil. No he pensado en ello. Estoy viviendo el día a día. Obviamente, con el tiempo conocer a gente volverá a formar parte de mi vida, pero ahora mismo me estoy tomando las cosas con calma", aseguró Nick a la revista People.

La prioridad número uno del intérprete ahora son sus hijos, los gemelos Monroe y Moroccan (3) -fruto de su matrimonio con Mariah.

"Estoy bien. Hay mucha gente que está interesada en mí ahora mismo. Tengo que calmar un poco todo. Estoy intentando ir despacio y centrarme. La familia es lo primero ahora, y mis niños son lo más importante", añadió.

Pese a su separación, tanto Mariah como Nick están decididos a continuar formando parte de la vida del otro por el bien de sus hijos, por lo que continúan compartiendo gran parte de su tiempo libre.

"Somos el tipo de personas que siempre están de arriba abajo, continuamente en movimiento, así que en ese sentido la vida de los niños no ha cambiado demasiado. Pasamos las vacaciones juntos, hacemos juntos todo lo que se supone que deberíamos hacer", aseguraba recientemente Nick en el programa 'The Meredith Vieira Show'.

Por: Bang Showbiz