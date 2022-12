Nick Cannon alaba la ética de trabajo de Mariah Carey

El polifacético Nick Cannon ha avivado las especulaciones en torno a una posible reconciliación con su exmujer Mariah Carey -de quien se separó el pasado verano tras seis años de matrimonio- al echar mano de las redes sociales para ayudarle a promocionar su nuevo álbum, 'Mariah: #1 to Infinity', refiriéndose a ella como "la Reina" al mismo tiempo que afirma que es la mujer más trabajadora del mundo.

"El disco '#1ToInfinity' llega a las tiendas el próximo 6 de mayo. ¡La Reina! Sin rencores, es la mujer más trabajadora que conozco", escribió Nick junto a una foto de la portada del disco.

Los rumores de que la ya expareja podría decidir darse una nueva oportunidad en el terreno sentimental comenzaron cuando el propio Nick reconoció que Mariah -madre de sus gemelos Monroe y Moroccan (3)- siempre sería su gran amor.

"Soy un romántico sin remedio. A lo largo de este proceso de aprendizaje nunca puedes decir 'nunca'. Y si hay algo que sé, es que ella siempre será el amor de mi vida, siempre será mi familia. Y eso nunca va a cambiar", aseguraba en 'The Meredith Vieira Show'.

Por su parte, Mariah -que nunca ha querido pronunciarse sobre el final de su matrimonio- ha insinuado que Nick podría unirse a ella y a sus pequeños en Las Vegas, donde tiene previsto inaugurar su residencia en el Caesars Palace el próximo mes.

"Los niños siempre están conmigo. Siempre están conmigo o con su padre. Así son las cosas y nunca haré algo en plan: 'Me marcho, no vais a venir conmigo'. No lo entenderían. Son lo más importante para mí. Su familia va a estar aquí. Van a pasárselo muy bien, tendrán sus propias cosas que hacer", explicaba la diva a E! News.