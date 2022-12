¿Niall Horan tiene una relación con Ellie Goulding?

La cantante inglesa, que el mes pasado pidió un tiempo de reflexión en su relación sentimental a Jeremy Irvine, no pudo reprimir una sonrisa de felicidad cuando el joven la rodeó con sus brazos mientras el equipo de seguridad trataba de protegerlos de la multitud de fans que trataban de inmortalizar el romántico momento.

La pareja desapareció un poco antes de que finalizara el concierto, concretamente durante la interpretación de 'Sex is on Fire' --última canción que tocó Kings of Leon-- para evitar llamar la atención de sus admiradores, aunque después de disfrutar de esta velada musical se dirigieron a la exclusiva zona Mahiki del festival para degustar algunos cócteles, según asegura el periódico Daily Mirror.

Niall ya había admitido en varias ocasiones su interés por la joven artista.

"Te diré una cosa: Ellie Goulding, guau. Es increíblemente guapa", confesó a la revista GQ.

Niall también aprovechó las redes sociales para tratar de conquistar a la cantante, a quien no dudó en dedicarle varios mensajes alabando su voz.

"¡Escuchando a Ellie Goulding! ¡Qué talento tiene! ¡Y una preciosa voz!", publicó en su cuenta oficial de Twitter, mensaje que fue contestado por la propia aludida poco tiempo después.

"Sé que me quieres [risas]", reveló la cantante en tono jocoso en su perfil virtual.

Antes de su encuentro con Ellie el domingo en el festival, Niall pasó gran parte del sábado en la zona VIP, donde protagonizó una graciosa anécdota al tener que pedir prestado dinero a un compañero suyo para poder pagar su consumo, ya que el cantante no llevaba consigo dinero en efectivo.

Por: Bang Showbiz