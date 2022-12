Niall Horan se arrepiente de haber dejado el colegio

A pesar de que a sus 21 años ha alcanzado un éxito tremendo como músico profesional, el cantante de One Direction, Niall Horan, se arrepiente de no haber continuado con sus estudios en lugar de abandonarlos a los 16 años, cuando alcanzó la fama mundial tras su paso por la edición británica de 'Factor X' en 2010.

"Mi infancia se vio acortada por 'Factor X'. One Direction despegó tras nuestro paso por el programa y yo nunca tuve la oportunidad de terminar el colegio, ni de hacer mis exámenes ni nada de eso. Después de la primera audición metí toda mi vida en una bolsa de viaje. No me di cuenta en aquel momento, cuando estaba metiendo mi ropa en una pequeña maleta, de la importante decisión que estaba tomando al dejar mi casa siendo tan joven", escribe Niall en la autobiografía de la banda, 'Who We Are'.

Sin embargo, tal como el propio cantante había revelado anteriormente, nunca fue un alumno modélico e incluso llegaron a expulsarlo varios días del colegio católico para chicos al que asistía, el Coláiste ­Mhuire, en Mullingar (Irlanda).

"Puede que robara algo cuando estuve en el colegio, algo a algún compañero. No era un mal chico, pero me expulsaron dos días por meterme en líos aquí y allá. Hablaba demasiado y eso probablemente fue lo que me hacía meterme en problemas", señaló a una emisora estadounidense.