Niall Horan quiere mantener 'en secreto' su relación con Amy Willerton

El cantante de One Direction Niall Horan estaría intentando mantener "en secreto" la especial amistad que mantiene con la modelo británica y exaspirante a Miss Universo Amy Willerton desde que se conocieran el pasado mes de diciembre.

"Niall y Amy han hecho bien en mantener su amistad en secreto. Los dos son personas muy privadas y no quieren llamar la atención con sus amigos famosos. Además, haría que la gente comenzara a hablar de su relación", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Ni siquiera la distancia parece haber supuesto un problema para la pareja de jóvenes a la hora de continuar consolidando su especial vínculo, ya que ambos se han mantenido en contacto de forma regular desde que Niall se embarcara en la gira mundial de One Direction 'On The Road Again'.

"Han permanecido en contacto, pero no se verán hasta que Niall regrese. Todavía no han hablado de estar juntos, pero se preocupan mucho el uno por el otro", añadió.

Sin duda el apoyo de Amy habrá supuesto un gran consuelo para Niall a la hora de afrontar la salida de su compañero Zayn Malik de One Direction, tras lo cual ha tenido que lidiar con una verdadera "locura" que tanto él como sus compañeros Harry Styles, Liam Payne y Louis Tomlinson están intentado superar con el apoyo de sus fans y de sus más allegados.

"Han sido unos días de locura pero vuestro apoyo ha sido increíble, como de costumbre. Esto nos anima a hacer la mejor música posible y a dar grandes conciertos y giras para vosotros. Sois los mejores fans del mundo y no os merecéis menos", escribía en Twitter el joven tras hacerse pública la decisión de Zayn el pasado miércoles.