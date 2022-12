Niall Horan no cree tener un cuerpo para fotos sin ropa

El cantante de One Direction Niall Horan ha advertido a sus fans de que no deben esperar fotos en paños menores por su parte, ya que no cree tener un tipo lo suficientemente escultural como para inmortalizarlo en sus redes sociales.

"¡Oh, no! Eso sería muy incómodo y definitivamente no tengo un cuerpo para desnudos", aseguró a BBC Radio 1.

Ante esto las respuestas de sus fans no se hicieron esperar, gritando a los cuatro vientos que les encanta el cuerpo del rubio. Las seguidoras incluso popularizaron hashtags para dar fuerza al movimiento de apoyo al físico del irlandés, como 'NiallTuCuerpoEsMaravilloso' o 'NiallTienesUnCuerpoPerfecto' mientras publicaban fotos de su ídolo sin camiseta o con camisetas estrechas.

"Nunca te vas a amar tanto como yo te amo", "Dios te bendiga" o "Tiene un cuerpo perfecto. Mira su cuerpo perfecto", eran algunos de los mensajes de apoyo que escribieron sus seguidoras para subirle la moral al cantante.

Niall también bromeó diciendo que será el que mejor se conserve de todos sus compañeros de banda -que incluye a Harry Styles, Louis Tomlinson y Liam Payne- por el aspecto aniñado que tiene ahora.

"Creo que pareceré el más joven durante mucho tiempo, ahora parece que tengo 12 años. Intentaré aguantar mi juventud hasta los 45 poniéndome reflejos en el pelo".

Y por increíble que parezca, pese a sus 21 años y a su fama internacional, aún hay clubs en los que no dejan entrar al cantante, pero este, lejos de molestarse, dice disfrutarlo, ya que le pone los pies en la tierra. "Sí pasa. A las puertas de discotecas o bares. No me importa, está bien, te hace humilde", concluyó.