Niall Horan no acudió a la ceremonia de los premios BRIT por trabajo

El cantante Niall Horan ha puesto fin a la incógnita que despertó su ausencia este martes por la noche en la ceremonia de entrega de los premios Brit, en la que su compañero de One Direction Liam Payne se encargó de recoger en nombre de toda la banda el galardón a Mejor Vídeo Musical por su tema 'History'.

"Me he perdido la ceremonia porque estuve en el estudio hasta tarde. Me entristece no haber podido subir al escenario con Liam para recoger el premio. Pero es que ahora mismo no tengo vida propia. Es bastante aburrida. Estoy trabajando muy duro en mi álbum", se excusó Horan en una entrevista al periódico The Sun en referencia a su decisión de no asistir al mediático evento.

Sin embargo, el intérprete sí consiguió hacer un hueco en su apretada agenda para asistir a la fiesta posterior a la ceremonia organizada por Warner Music & Ciroc en el mítico Freemason's Hall de la capital inglesa, en la que también se dejaron ver otras celebridades de la talla de Ed Sheeran, Noel Gallagher o Brooklyn Beckham.

A pesar de estar esperando su primer hijo con la cantante Cheryl Cole, que se espera que dé a luz en las próximas semanas, Liam Payne no quiso perderse la cita musical para agradecer a sus fieles seguidores el apoyo que les han ofrecido desde que comenzaran su andadura en 2010, además de avivar durante su discurso sus esperanzas de que el 'parón temporal' que anunció One Direction el año pasado no sea permanente.

El resto de integrantes del grupo, Louis Tomlinson y Harry Styles, recurrieron a las redes sociales para agradecer el reconocimiento de los fans por haber votado 'History' como el mejor videoclip, categoría en la que también estaba nominado el antiguo componente de la formación, Zayn Malik, por 'Pillowtalk'.

"Totalmente increíble. Lo he dicho muchas veces pero no dejáis de sorprenderme con lo increíble que sois una y otra vez. Esto significa muchísimo para todos nosotros y, de nuevo, siento no haber podido estar allí esta noche. Quería pasar la noche con mi familia y hacer algo especial para ellos. Pero vosotros sois increíbles. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el apoyo que nos habéis mostrado en todo", explicó Tomlinson en un vídeo subido en Twitter desde su casa en Doncaster, en el norte de Inglaterra.

"Muchas gracias a todo el mundo que haya votado por nosotros en el premio Brit esta noche, vuestro apoyo es increíble. Y siempre lo ha sido. Muchas gracias, os quiero", publicó Styles, que ha debutado en el cine de la mano de Christopher Nolan con el drama bélico 'Dunkirk' y también prepara su primer trabajo en solitario, en su cuenta de Twitter.

