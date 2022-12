Niall Horan: 'Los de One Direction somos gente normal'

El rubio de One Direction, Niall Horan, lo ha pasado "genial" desde que la banda alcanzara la fama tras ser creada en 2010 en la edición británica del programa 'Factor X', y no siente que el éxito le haya cambiado, ni a él ni a sus compañeros: Harry Styles, Louis Tomlinson y Liam Payne.

"Lo que nos ha pasado en los últimos años ha sido increíble. Pero he seguido siendo la misma persona que era y he crecido con esto. Somos solo gente normal haciendo este trabajo anormal", admitió Niall a la revista Top of the Pops.

El artista también piensa que es "el peor famoso del planeta" porque no suele ser cazado por los fotógrafos fuera de su trabajo, aunque tampoco suele "exponerse mucho".

"Para ser sincero, no tengo detrás muchos paparazzi porque puedes alejarte de eso si quieres. Soy probablemente el peor famoso del planeta, porque no voy a ninguna de esas fiestas. Solo voy a sitios donde los paparazzi no me buscan. No me expongo mucho ahí fuera", añadió.

A pesar de estar encantado de pertenecer al grupo de música que más pasiones levanta entre las adolescentes, Niall sí que echa de menos la comodidad de su hogar.

"Por ahora si no estamos en una habitación de hotel, viajamos durante la noche. Tenemos literas en el autobús, pero es una litera, no mi propia cama. Cuando voy a casa, solo me relajo y veo la tele. Eso es bueno".