Niall Horan es un tío ejemplar

El cariño que siente Niall Horan por su sobrino Theo -fruto de la relación de su hermano Greg Horan con Denise Kelly- le ha animado a enviar al bebé todo tipo de regalos mientras se encontraba de gira con su grupo One Direction.

"Niall adora a Theo y le envió varios regalos cuando estaba de gira. Sorprendió a Greg y Denise con una preciosa cuna cuando nació el bebé. Está completamente enamorado de su sobrino, y le encanta hacerle mimos", desveló una fuente cercana al intérprete al diario The Sun.

La alegría que supuso para Niall el nacimiento de Theo el pasado julio le llevó a subir una foto en su perfil de Instagram con el bebé en brazos, una captura que aprovechó para felicitar a sus familiares por la llegada del recién nacido y compartir su felicidad con sus miles de seguidores.

"¡Felicidades, Greg y Denise! ¡Guau, tengo un sobrino! ¡Es el niño más bonito del mundo! Recordad a este pequeñín, ¡este es Theo Horan, señoras y señores!", comentó en la citada red social.

Tras poner fin hace unos días a su gira de conciertos 'Take Me Home' junto al resto de integrantes de One Direction, el simpático artista ya está instalado de nuevo en su hogar y acudirá el próximo sábado al bautizo de su sobrino en Mulligar (Irlanda).

Por: Bang Showbiz