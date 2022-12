Ne-Yo necesita tres casas para guardar sus sombreros

La pasión del cantante Ne-Yo por los sombreros le ha llevado a reunir una colección de decenas de miles que se ve obligado a repartir entre sus distintas viviendas.

"Tengo un estilo favorito. Me inclino por las fedoras, pero no quiero limitarme. La última vez que conté eran miles. Ni siquiera puedo tenerlos todos en una sola casa. Tengo unos cuantos en mi vivienda de Los Ángeles, otros pocos más en la de Atlanta y aún más en un almacén esperando a que su papi vaya a buscarlos", explicó a la revista heat.

El secreto de Ne-Yo para elegir aquellos tocados afortunados que pasarán a formar parte de su colección es muy sencillo: fijarse en si se adaptan a su cabeza desde un primer momento.

"La clave está en cómo te queda en la cabeza. Puedes tener dos de un mismo modelo y no encajarán igual, todo depende de que cómo encaje", aseguró.

La única persona capaz de hacer sombra a Ne-Yo en materia de sombreros es Pharrell Williams, quien acaparó todas las miradas luciendo un diseño gigante de Vivienne Westwood en la pasada gala de los Grammy. Pero lejos de sentirse obligado a competir con él, el cantante está convencido de que cada uno tiene un estilo personal que no funcionaría para el otro.

"Me parece que su estilo y el mío son completamente diferentes, no creo que ese sombrero en concreto hubiera pegado conmigo, era demasiado grande. A ver, mi cabeza de por sí ya es grande. No necesito agrandarla aún más. Pero a él le quedaba ridículamente bien", concluyó.