Naya Rivera se lamenta por el fin de 'Glee'

La actriz de origen portorriqueño no ha dudado en expresar abiertamente la tristeza que le produce el anunciado fin de la serie que le lanzó al estrellato televisivo -en 2015 se emitirá su última temporada-, entre otras razones porque ‘Glee’ le ha proporcionado una familia “artística” de la que Naya no quiere desprenderse tras más de cinco temporadas de estrecha relación personal y profesional. A pesar de la melancolía que ya empieza a invadirla, ante todo la actriz insiste en que ha sido todo un honor para ella formar parte de la comedia musical.

“Creo que podemos felicitarnos a nosotros mismos por el gran trabajo que hemos hecho durante todos estos años. Me da mucha pena que tengamos que cerrar esta etapa de nuestra vida, pero me imagino que todo lo bueno tiene que acabar. Me llevo grandes recuerdos de todos mis compañeros, que han sido mi gran familia artística, y sobre todo me siento agradecida por haber tomado parte en este proyecto”, afirmó Naya al portal Access Hollywood para ofrecer su propio tributo a ‘Glee’, donde interpretaba al personaje homosexual Santana Lopez.

Publicidad

Ver: Elenco de Glee tiene problemas para superar pérdida de Cory Monteith

Uno de los recuerdos más emotivos de este período de su vida tiene que ver con el reciente capítulo homenaje que el elenco de ‘Glee’ ofreció al malogrado Cory Monteith, quien falleció repentinamente por una sobredosis el pasado verano poco antes de que se iniciaran las grabaciones de la nueva temporada, ya que este episodio hizo llorar profundamente a Naya por su carga emocional pero, al mismo tiempo, le hizo sentirse “extremadamente” orgullosa de la reacción ofrecida por todo el equipo.

“Fui muy difícil para mí cantar durante ese capítulo, casi no me salía la voz y las lágrimas no dejaban de caer por mis mejillas. Ha sido sin duda uno de los momentos más duros de todo el transcurso de la serie, pero creo que fue un homenaje muy bonito a nuestro querido Cory, un gesto de todos mis compañeros que me hace sentir muy orgullosa”, aseveró la angelical intérprete, quien recientemente anunció su compromiso matrimonial con el rapero Big Sean .

Por: Bang Showbiz