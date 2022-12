Naya Rivera está embarazada

La actriz Naya Rivera ha revelado que está esperando su primer hijo con su marido Ryan Dorsey, con quien contrajo matrimonio el pasado mes de julio tras protagonizar un compromiso relámpago.

"¡Sorpresa! Vamos a tener un bebé. Ryan y yo nos sentimos muy afortunados, estamos deseando dar la bienvenida al nuevo miembro de nuestra familia", escribió la intérprete en su blog personal junto a una imagen suya y otra de su marido de niños.

Naya también anunció la noticia en su cuenta de Twitter escribiendo la letra de la canción infantil: "Primero llega el amor, luego el matrimonio y luego..." junto a un enlace a su página web que redirigía a sus seguidores a una fotografía en la que se podía leer: "Tenemos un bollo en el horno. Con amor, los Dorseys".

Anteriormente, la actriz mantuvo una relación sentimental con Big Sean -actual novio de Ariana Grande-, con quien se comprometió en octubre de 2013 después de conocerse en abril. Sin embargo, la pareja decidió seguir caminos separados seis meses más tarde, tras lo cual Naya acusó al rapero de haberle robado un reloj Rolex, algo que él siempre ha negado.

"Lo primero de todo, ¿por qué habría tenido que robarle un Rolex? Lo segundo, tengo recibos, papeles y certificados de autenticidad de todos mis Rolex. Nunca le robaría uno a nadie. Y ya viste que ese tuit fue eliminado veinte segundos después... Sentí que era un drama innecesario porque desde mi punto de vista no era verdad. No me sorprendió. Aunque yo no robara nada, no me sorprendió", revelaba recientemente Sean a la revista Complex.

Por: Bang Showbiz